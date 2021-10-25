«الديهي»: لدينا طفرة استثمارية وتنموية تستحق تسويقها في أوروبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن مصر الجديدة تسعى لتوطين الصناعة، وتفتح أبوابها لجميع المستثمرين، ولدينا طفرة استثمارية وتنموية تستحق التسويق لها داخل القارة الأوروبية وخاصة بفرنسا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أعلن من فرنسا أن الثلاث سنوات القادمة هي سنوات القطاع الخاص بامتياز، وأننا نستهدف الوصول بمعدل النمو لـ 7%، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دعا مرارًا وتكرارًا القطاع الخاص للدخول في مجالات الاستثمار.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك وفدا مصريا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية زاروا فرنسا، مشيرا إلى أن استقبال رئيس الوزراء الفرنسي الحافل لـ«مدبولي» ينم عن عمق العلاقات بين الجانبين، ولقائهما تضمن الحديث عن مجمل القضايا وملفات التعاون.

مدبولي يلتقي بممثلي كبرى الشركات الفرنسية

وأشار إلى أن «مدبولي» التقى بممثلي عدد كبير من كبرى الشركات الفرنسية، وعرض عليهم ما جرى في مصر من تطوير للبنية التحتية والتشريعية والتكنولوجية ودعاهم للاستثمار في مصر، مؤكدا أن اقتصادها من أسرع الاقتصاديات الواعدة، منوهًا بأن هذا الحوار يعكس مدى الاستقرار الموجود في مصر.

اتجاه داخل الإخوان فرع لندن لحل الجماعة

وعلى جانب آخر، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك اتجاها داخل الإخوان فرع لندن لحل الجماعة، ويكون هناك إقدام على إعلان دولي خلال الفترة القادمة لحل جماعة الإخوان كجماعة سياسية وتحويلها لتنظيم اجتماعي، مؤكدًا أن مسار الإخوان منذ 1928 وحتى الآن، تمثل في تحولها من تنظيم ديني لسياسي، والآن تتجه لتغير جلدها وتحاول الدخول في نفق جديد لتخرج بزي جديد للدخول في رحلة خداع جديدة من خلال إعلان حل الجماعة بشكل نهائي وتفكيك المراكز الإدارية والشورى العام ومكتب الإرشاد وتحويلها لتنظيم اجتماعي.