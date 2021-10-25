المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، إعلان رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مساء اليوم، مؤكدا أن هذا الإعلان الشجاع والواعي، خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير، حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدولة جادة

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، يأتي تنفيذا أمينا وشجاعا، لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كل الجهود، لتعزيز حقوق الإنسان.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد مجلس حقوق الإنسان، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا، ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، تمثل فرصة غير مسبوقة، وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة، تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.