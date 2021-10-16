«القومي لحقوق الإنسان» يكشف عن أجندته المبدأية لأعضاء المجلس الجديد

أعلن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، مؤخرا عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يضم 25 عضوا، ترأسهم السفيرة مشيرة خطاب، و ينوب عنهم السفير محمود كارم.

ولما للمجلس من اختصاصات هامة في ملف حقوق الانسان وفق الدستور المصري تستعرض «الوطن» الأجندة المبدأية لأعضاء المجلس الجديد.

أولويات المجلس الجديد

قال محمود بسيوني عضو مجلس حقوق الانسان، لإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تأتي علي رأس أولويات المجلس الجديد، ولما كان المجلس السابق مشاركا في إصدار الاستراتيجية، فعلى المجلس الحالي ترجمتها إلى قوانين و تشريعات تطبق في صالح المواطن المصري، وتخدم وتطور ملف حقوق الانسان في مصر.

وأكد بسيوني أن التحدي الاكبر أمام المجلس الجديد هو التصدي للمحاولات الخارجية، لتسييس ملف حقوق الإنسان في مصر، واستخدامه لتنفيذ أجندات خارجية.

أبرز المهام التي يعمل عليها المجلس

و في نفس السياق، قالت الدكتورة منى طلعت، أن الاستراتيجية الوطنية أكدت علي ضرورة نشر الوعي بحقوق الإنسان، و أيضا تشكيل وعي مجتمعي لدي المواطن بحقوقه السياسية الاقتصادية والاجتماعية و الصحية التي يكفلها له الدستور والقانون، ومن هنا ستكون قضية التوعية من أبرز المهام التي سيعمل عليها المجلس من خلال آليات مطورة، والوصول إلى كل فئات المجتمع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي و فروع المجلس، و كذلك الآليات للرد على الشائعات التي تمس الوعي الحقوقي لدي المواطنين.

وتابعت عضو المجلس القومي أن المجلس لديه 17 مهمة رئيسية حددها الدستور من أهمها مراجعة مشروعات القوانين و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تشارك بها الدولة لمراجعتها وإبداء الرأي والتوصيات الخاصة بها.

بينما قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس يعمل على تعزيز و تنمية حقوق الإنسان ونشر الوعي بين كل الفئات، حول حقوقهم المختلفة، وأيضا ضمان الممارسة العادلة لحقوق الإنسان في المجتمع المصري، ولا نغفل عن ضرورة تناول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالدراسة والتحليل، وتحويلها لتشريعات فعلية تخدم الملف الحقوقي لمصر.