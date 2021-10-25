«المقرحي»: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر على أعتاب جمهورية جديدة

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ أسعد الجميع، إذ إن الرئيس السيسي يفاجئنا دومًا بالأخبار السعيدة، موضحًا أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ يشير إلى استقرار البلد، كما أن مصر كانت في حالة طوارئ امتدت لمدة 40 عامًا باستثناء عدد من الأيام شهدت إلغاء حالة الطوارئ فيها.

إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي

وأضاف «المقرحي»، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي، والرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا انتظرناه لأكثر من 40 عامًا، مؤكدًا أن هذا القرار يدل على أن مصر على أعتاب جمهورية جديدة، وعلى أعتاب استقرار أمني، وهذا القرار يدل على التأييد الشعبي الكامل للرئيس وما يتخذه من إجراءات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز ببعد النظر واستشراف ما يريده الشعب لترجمته إلى قرارات.

السيسي: إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

السيسي يُشيد بالشعب المصري

وأضاف الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».