اليوم.. آخر موعد لصرف مرتبات الموظفين بالدولة

تنتهي اليوم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أكتوبر 2021 إذ يعتبر اليوم الثلاثاء، اليوم الأخير لصرف المرتبات بعد بدء الصرف الأحد الماضي.

وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين بالدولة الأحد الماضي للعاملين بنحو 33 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية حكومية على رأسها وزارات (الصحة، الداخلية، الاتصالات، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل، الإنتاج الحربي، الهجرة، شؤون مجلس النواب، شؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، الطيران المدني، التجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة).

هيئات صرف موظفوها مرتباتهم الأحد الماضي

أما الهيئات التي صرف موظفوها مرتباتهم الأحد الماضي هي المجلس الأعلى للصحافة والأعلى لتنظيم الإعلام والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات و مجلس النواب.

وواصلت وزارة المالية الصرف لليوم الثاني على التوالي للعاملين والموظفين بنحو 20 وزارة إلى جانب عدد من المصالح والهيئات الحكومية على رأسهم الموظفين بهيئات «النيابة العامة، النيابة الإدارية، مجلس الدولة، وقضايا الدولة، والرقابة الإدارية، والرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية».

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

وتستمر اليوم وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين والعاملين بنحو 13 وزارة وجهة حكومية على رأسهم وزارات التربية والتعليم والزراعة والري والموارد المائية والشباب والرياضة والخارجية بالإضافة إلى هيئات رئاسة الجمهروية ومجلس الوزراء والأزهر الشريف.

وحددت وزارة المالية يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين لـ 27 و28 من شهر أكتوبر الحالي موعداً لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي للعاميلن والموظفين بكل الوزارات والجهات والهيئات والمديريات ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في الثلاثة أيام الأولى.