«هتبدأ من بكرة».. اعرف موعد صرف مرتبك لشهر أكتوبر

تبدأ أجهزة الدولة، غدا، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أكتوبر 2021 وذلك بعدما حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف 33 وزارة وهيئة للشهر الجاري.

غدا مرتبات 33 وزارة وهيئة

وعن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، فقد تقرر بدء صرفها للعاملين في 33 وزارة وهيئة غدا الأحد 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الإثنين 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، وهو على أن تستمر مدة الصرف لـ 3 أيام.

يذكر أن وزارة المالية قررت وفق الكتاب الدوري أنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 تحديد غد الأحد 24 أكتوبر2021، لصرف مرتبات الموظفين في وزارات التالية: الصحة، الداخلية، الاتصالات، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل، الإنتاج الحربي، الهجرة، شؤون مجلس النواب، شؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، الطيران المدني، التجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة.

وبالنسبة للهيئات التي سيتم صرف مرتباتها نفس اليوم هي: «المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب».

مرتبات يوم 25 أكتوبر

من المُقرر صرف مرتبات العاملين في الدولة يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر2021 الوزارات:

أما الهيئات، يتم في نفس اليوم صرف مرتبات الموظفين في الجهات التالية: «النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية».

يوم 26 أكتوبر

وحددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، صرف مرتبات العاملين في وزارات: «التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، استصلاح الأراضي والري، الشباب والرياضة، الخارجية، ووزارة المالية

وبالنسبة للهيئات التي ستصرف مرتبات هي: «رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الجهات التابعة للأزهر الشريف.

وأعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لباقي الجهات الحكومية الأخرى والهيئات يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

وذلك على أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، لجميع الوزارات والجهات الأخرى، والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم، سيكون يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر 2021.