تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

يتساءل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، حيث حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف 33 وزارة وهيئة للشهر الجاري.

وينتظر جميع العاملين اليوم الذي سيحصل فيه على المرتبات الخاص به، خاصة وأنه يتم تنسيق العديد من الأمور على موعد صرف المرتب، خاصة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 والذي يتزامن مع بدء الدراسة والتي تحتاج العديد من المصروفات.

موعد صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة

وعن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 موظفي الجهاز الإداري بالدولة، فقد تقرر بدء صرفها للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأحد 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الإثنين 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، وهو على أن تستمر مدة الصرف لـ 3 أيام.

وأعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لباقي الجهات الحكومية الأخرى والهيئات يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

وقررت وزارة المالية وفق الكتاب الدوري أنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 تحديد يوم الأحد 24 أكتوبر2021، لصرف مرتبات الموظفين في وزارات التالية: «الصحة، الداخلية، الاتصالات، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل، الإنتاج الحربي، الهجرة، شؤون مجلس النواب، شؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، الطيران المدني، التجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة».

وبالنسبة للهيئات التي سيتم صرف مرتباتها نفس اليوم هي: «المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب».

هذه الوزارات تصرف مرتباتها يوم 25 أكتوبر

من المُقرر صرف مرتبات العاملين في الدولة يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر2021 الوزارات:

«التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء، العدل، الاستثمار، التعاون الدولي، والتخطيط».

أما الهيئات، يتم في نفس اليوم صرف مرتبات الموظفين في الجهات التالية: «النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية».

وزارات وهيئات تصرف مرتباتها يوم 26 أكتوبر

وحددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، صرف مرتبات العاملين في وزارات: «التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، استصلاح الأراضي والري، الشباب والرياضة، الخارجية، ووزارة المالية».

وبالنسبة للهيئات التي ستقوم بصرف مرتبات في نفس اليوم، هي: «رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الجهات التابعة للأزهر الشريف».

وذلك على أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، لجميع الوزارات والجهات الأخرى، والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم، سيكون يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر 2021.