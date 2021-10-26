طالب يلقي بنفسه من أعلى الكوبري الأوسطي بحلوان

شهد الكوبري الأوسطي بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية، اليوم الإثنين، بإلقاء طالب عشريني بنفسه في مياه نهر النيل، في ظروف غامضة. وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من جهودها لانتشال جثمانه.

شاب يلقي بنفسه في النيل

وبدأت الواقعة ببلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط شاب في نهر النيل. وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين قيام الشاب، حسن محسن جاد، يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بقرية طرفاية بمدينة البدرشين بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري الدائري الأوسطي بكورنيش حلوان.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الغريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.