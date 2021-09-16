غرق طالب في نهر النيل ووفاة طفلة بـ«حوض مياه» في سوهاج

لقي طالب يقيم دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، مصرعه غرقا في نهر النيل، وتم انتشال الجثة ونفلها لمشرحة المستشفى المركزي، كما لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل حو ض للمياه خاص بموتور الري أثناء تواجدها مع والدها في الأرض الزراعية بدائرة قسم طهطا.

وفاة طالب غرقا في نهر النيل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الغريق لشاب يدعى «عبد الرحيم. ن. ع»، 17 عاما، طالب، ويقيم دائرة المركز.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد والده «ناصر. م. ع»، 57 عاما، عامل، و«عماد. ع. ج»، 16 عاما، طالب، ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالنهر برفقة الثاني ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

غرق طفلة في حوض مياه

في واقعة أخرى، تبلغ لمأمور قسم شرطة طهطا بوصول الطفلة أسماء صابر، عامين، وتقيم بناحية قسم طهطا، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة إثر غرق، وبسؤال والدها «صابر. ق. م»، 36 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد ابنته برفقته في أرضهم الزراعية، انزلقت قدماها وسقطت داخل حوض المياه الخاص بموتور الري مما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.