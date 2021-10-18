غرق طالب بالإعدادية بمياه نهر النيل في الدقهلية

لقى طالب في الصف الثالث الإعدادي مصرعه غرقا في محافظة الدقهلية، بعدما جرفه التيار عندما نزل إلى مياه نهر النيل فرع دمياط، للاستحمام مع زملائه، أمام قرية أويش الحجر مركز المنصورة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان الطالب، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب اسكفسيا الغرق، ولا توجد شهبة جنائية وصرحت النيابة بدفنه.

ورود بلاغ بغرق طفل في مياه النيل

ورد بلاغ إلي مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، يفيد غرق الطفل «ياسر حاتم سعد الصعيدي»، 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بقرية أويش الحجر مركز المنصورة، أثناء نزوله مع عدد من زملائه للاستحمام بمياه نهر النيل فرع دمياط أمام القرية محل إقامته.

شهود عيان يروون تفاصيل حادث الغرق

وأكد شهود العيان أن الطالب غرق في مياه نهر النيل فرع دمياط أمام القرية، بعدما جرفته شدة تيار المياه، ولم يتمكن زملاؤه من إنقاذه واستغاثوا بالأهالي، والذين هرعوا لإنقاذه وأبلغوا الشرطة، وحضرت على الفور قوات الإنقاذ النهري وتمكنوا بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وورد بتقرير مفتش الصحة بأن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وقرر محمود طارق، رئيس نيابة مركز المنصورة، التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه، وبعد ورود تحريات مباحث مركز المنصورة بعدم وجود شبهة جنائية، وتجمعت أعداد كبيرة من أهالي القرية للمشاركة في تشييع الجنازة.