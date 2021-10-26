«المهندسين»: إلغاء «الطوارئ» يعكس استقرار مصر وهزيمة الإرهاب

أكد المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، ثمَّن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ حوالى 40 عاما.

إلغاء «الطوارئ» يأتي بعد تصدي مصر للإرهاب الأسود

وأشار، في بيان عن النقابة، إلى أن ذلك يأتي انعكاسا لحالة الاستقرار والأمان التي أصبحت تشهدها مصر بعد حرب عاتية تصدت فيها لإرهاب أسود تخيل أن بإمكانه أن يخيم على أراضينا.

إلغاء «الطوارئ» سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي

كما أضاف حشيش أن إلغاء حالة الطوارئ سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثماره داخل مصر، في ظل ما حققته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على إنشاء صناعات متعددة وفي أماكن متفرقة داخل مصر.

ولفت إلى أن الرواج الذي تشهده البلاد في مختلف مناحي التنمية في جميع الملفات والطرق والكباري والإسكان وملف الطاقة، وغيرها يؤكد على قرارات قوية لقيادة سياسية وضعت خططا تنموية مدروسة ونجحت بقيادتها الحكيمة في تطبيقها على أرض الواقع.