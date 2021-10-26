القط: إنهاء «الطوارئ» بمثابة استكمال الخطوة الأخيرة للاستقرار

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بالتبعية إيقاف تام لقانون الطوارئ وإنهاء لآخر الإجراءات الاستثنائية وإعلان عن استكمال الخطوة الأخيرة في استقرار الدولة.

إلغاء حالة الطوارئ بمثابة إعلان عن استقلال قرار مصر وتحديد أولوياتها

وتابع: «بهذا القرار تعلن جمهورية مصر العربية عن استقلال قرارها وأنها تحدد أولوياتها طبقا لتقييمها لمحددات الدولة العصرية فقط هي من تعمل على تقييمها وتقديرها وأن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان يجب أن تبدأ إجراءاتها التنفيذية في ظروف طبيعية كاملة».

حالة الطوارئ لم يكن لها تأثير مباشر على المواطنين

وأوضح أن مصر لم تكن لتأخذ هذا القرار في ظروف يعاني منها الإقليم بالكامل من التوتر والإجراءات الاستثنائية وهي على أرض صلبة وثابتة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعلى الرغم من أن حالة الطوارئ لم يكن لها تأثير مباشر على كل مواطن مصري لا يرتكب مخالفة أو خرقا للقانون إلا أنه اليوم لم يعد هناك ما يستند إليه كل من كان يريد التشكيك في قدرات الدولة داخليا وخارجيا ولم يعد هناك أي مدخل للتشكيك في توجهات الدولة للبناء والتنمية والحرص على أن يعيش المواطن حياة آمنة، مستقرة وكريمة.