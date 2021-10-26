حريق في شقة بمدينة نصر.. و«الحماية المدنية» تدفع بسيارة إطفاء

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمدينة نصر، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي والحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحريق، وتمكنت من إحكام السيطرة عليه ومنع امتداده للشقق والوحدات السكنية المجاورة.

«الحماية المدنية» تتلقى بلاغا بالحريق وتجري عمليات التبريد

وتلقت الحماية المدنية بلاغا بالحريق، ودفعت بعربة إطفاء إلى مكان الحادث، وجرت عمليات التبريد، وإحكام السيطرة على الحريق، وتم إخطار جهات التحقيق، التي انتدبت المعمل الجنائي، للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب الحريق.