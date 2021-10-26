ولي عهد بريطانيا يزور مصر الشهر المقبل في زيارة تاريخية

أعلن السفير جاريوث بيرلي سفير بريطانيا بالقاهرة عن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز والابن الأكبر لملكة بريطانيا وزوجته دوقة كورنوال لمصر خلال شهر نوفمبر القادم.

ونشر السفير البريطاني عبر حساب السفارة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أهلا أنا جاريوث بيرلي سفير بريطانيا بمصر ..النهاردة حابب اقول لكم خبر مهم قوي انا مبسوط قوي اني أشاركوا أن أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوال هيزوروا مصر في شهر نوفمبر لتعزيز العلاقات القديمة و إقامة روابط جديدة بين مصر و المملكة المتحدة».

السفير البريطاني: الزيارة دي دليل قوي على أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر

وأضاف: «الزيارة دي دليل قوي على أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر وبتوطد روابطنا الإنسانية وخلال الزيارة سيروا حضارة مصر القديمة وحضارتها العريقة ومصر الحديثة ومدى تطورها ونموها وهيقابلوا مجتمعات ملهمة وأصحاب أعمال ريادية وهيناقشوا أهم قضية للانسانية وهي تغير المناخ من خلال محادثات مع الحكومة المصرية ورجال الدين وهيشوفوا ازاي نقدر نشتغل مع بعض لتنفيذ القرارات اللي تم اتخاذها في مؤتمر المناخ الدولي كوب 26 في الوقت اللي مصر بتستعد لتستضيف مؤتمر المناخ الدولي كوب 27 السنة الجاية».

وتابع: «حضور فخامة الرئيس السيسي في كوب 26 الأسبوع الجاي بيبدأ المحادثات دي بشكل جدي وانا على ثقة من أن الزيارة دي لحظة تاريخية وهتقوي روابط بين المملكة المتحدة ومصر وهتظهر التزامنا وصداقتنا المتبادلة».

نهاردة مبسوط أوي اني أشاركوا أن أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوال هيزوروا مصر في شهر نوفمبر لتعزيز العلاقات القديمة و إقامة روابط جديدة بين مصر و المملكة المتحدة.@AlsisiOfficial@MfaEgypt@ClarenceHouse pic.twitter.com/Le2Ky74hl2 — Gareth Bayley, British Amb to Egypt (@GarethBayleyUK) October 25, 2021

والأمير تشارلز، أمير ويلز «73عام» هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، حيث تبوأ منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريثٍ شرعي في تاريخ بريطانيا.