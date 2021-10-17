طبيبة: انتشار دلتا بين الأطفال 3 أضعاف الكبار في بريطانيا منذ سبتمبر

قالت الدكتورة منى كيال استشاري الأمراض الجرثومية في مستشفى براغ الجامعي، إن جميع لقاحات فيروس كورونا، أثبتت فعالية وأمان، وهي المخرج الوحيد من هذه الجائحة التي تقارب على العامين، مشددة على أنه لا يوجد أي سبب للتشكيك في اللقاحات أو التخوف منها.

الآثار الجانبية للقاحات منخفضة

وأضافت «كيال» مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن نسبة الآثار الجانبية الضارة للقاحات منخفضة جدا، أما فيروس كورونا ذاته، فإن أثاره أكثر خطورة، لافتةً إلى أن كل اللقاحات فعالة، ويجب تلقيها وعدم الانتظار لما يسمى بـ«اللقاح الأفضل».

المتحور الأكثر انتشارا

وتابعت، أن متحور دلتا أكثر متحورات كورونا انتشارا، كما أنه ينتشر بشكل أكبر في فئة الشباب، مشيرةً إلى أنه منذ سبتمبر، ازداد عدد الأطفال المصابين بالمرض، وأصبحت تفوق إصابات الكبار بضعفين و3 أضعاف، وفقا لدراسة حديثة أجريت مؤخرا.

وأوضحت، أن السبب في ذلك، حصول عدد كبير من الكبار على اللقاحات، كما أن أغلب البالغين في المملكة المتحدة أصبحوا ملقحين على عكس الفئات العمرية أصغر، كما أن الفيروسات تنتشر مع موسم المدارس، وهو ما يؤدي إلى زيادة انتشار الفيروس.

دراسة: لقاح فايزر أمن للأطفال من 5 سنوات إلى 12 سنة

وأشارت، إلى أن اللقاحات آمنة للأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة، وهناك دراسات سريرية أجرتها شركة فايزر بأن لقاحاتها أمنة على الأطفال من 5 سنوات إلى 12 سنة، لكن ينتظر بقية اللقاحات لكي تحصل على الترخيص.

فعالة وآمنة للحوامل والمرضعات

وشددت، على أن اللقاحات آمنة وفعالة للحوامل والمرضعات، إذ أن المرضعة تنقل المناعة للرضيع ولا تنقل إليه اللقاح، مؤكدةً أن العالم لم يصل إلى مصدر الفيروس حتى الآن، والنظرية الأقرب إلى الصحة هي أن الفيروس تحور لفيروسات حيوانية انتقلت إلى البشر.