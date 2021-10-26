حازم إمام: إلغاء حالة الطوارئ يؤكد احترام مصر لحقوق الإنسان

قال النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارىء، يعلن انتهاء التحديات الأمنية التي كانت تواجه الدولة في السنوات الماضية، وبداية مرحلة جديدة من استعادة الأمن والاستقرار واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار في بيان مساء اليوم، إلى أن القرار له دلائل عديدة منها نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب والانتصار على مموليه، قائلا: وهو أمر يؤكد قوة الدولة، كما يؤكد احترام الدولة للقوانين المنظمة لحقوق الإنسان.

حازم إمام: سيكون لذلك القرار نتائج ايجابية علي أرض الواقع

وتابع عضو مجلس النواب: سيكون لذلك القرار نتائج ايجابية علي أرض الواقع، علي المستوى الخارجى والداخلي، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع السياحي والاقتصادي من خلال زيادة معدلات الاستثمار في كافة القطاعات بالدولة.

ووجه النائب حازم إمام، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي ذلك القرار، مشيرا إلي أنه قائد حقيقي تمكن من إنقاذ البلاد وأعادها من أيدى مختطفيها، كما أعاد لها الأمن والاستقرار، بالإضافة إلي التنمية بفضل المشروعات القومية في مختلف القطاعات. كما وجه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة وشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

السيسي: معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، قائلا: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع: ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وقال الرئيس السيسي: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.