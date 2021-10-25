محافظ الشرقية يتفقد الوحدة المحلية بقرية «سواده» لمتابعة انتظام العمل

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية بـ«سواده»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، بزيارة صباحية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل

وتفقد محافظ الشرقية أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما حرص المحافظ على متابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، مؤكدا تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة، وأوصي العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة

وشهدت جولة محافظ الشرقية بقرية سواده تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجها رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما حرص المحافظ علي متابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، مشدداً على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، ودخول المشروع الخدمة لتحقيق الفائدة لأبناء القرية.

فحص 150063طالبا وطالبة في مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

وفي سياق آخر، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، فحصت 150063طالبا وطالبة للكشف عن أمراض سوء التغذية.

وأوضح «مسعود»، أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 999158 طالبا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، بينهم 700041 طالبا بالريف، وعدد299117 بالحضر، مضيفاً أن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، بينها 1527 فريق بمدارس الريف، وعدد 433 بمدارس الحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بيان صحفي، إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بعلاج هذه الأمراض من الخطوة الأولى، مضيفاً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.