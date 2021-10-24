ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تفاصيل القبض على العنصر الإجرامي

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية وله محل إقامه آخر بالشرقية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه؛ مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

مليون و700 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر، والتي تقدر بمليون و700 ألف جنيه تقريباً.