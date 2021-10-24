تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية كفر دبوس في الشرقية بـ409 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمقام بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه، لتوفير مشروع صرف صحي أمن وسليم لأهالي القرية وتوابعها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

تنفيذ مشروع صرف صحي في ههيا

ومن جانبه، أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجرى تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بمركز ههيا، والذي يشمل إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه لخدمة قرى (المحمودية - كفر المحمودية - خلوة ابو حطب - كفر دبوس - كفر الشيخ الظواهري - كفر العايد - منزل حيان - خلوة دبوس - منشأه غالي منصور)، لتقديم أفضل خدمه بأفضل جودة لأبناء هذه القرى

%50 نسبة تنفيذ أعمال الشبكات

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تنفيذ أعمال الشبكات بلغت 50%، والأعمال المدنية 53%، وأعمال الكهروميكانيك 30%، وخطوط الطرد 35%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.