صحة الشرقية: تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية داخل المستشفيات

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وكيل الصحة: تدريب الفرق الطبية بإشراف مديري المستشفيات

وأشار «مسعود» في بيان، أن فرق التدريب ومكافحة العدوى والجودة بمستشفيات «الصدر بالزقازيق، والحسينية، وههيا المركزي، والصالحية»، بإشراف مديري هذه المستشفيات، قاموا بتدريب مكثف للفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه.

وتابع: «وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي علي جهاز التنفس، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية «أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السيرنج بامب»، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية».

التدريب لمنع انتشار الأمراض المعدية

وأوضح وكيل الصحة، أن ذلك التدريب لمنع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، والتعامل مع مريض الطوارئ، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض، والتوعية بسلامة الدواء، والاختصارات الممنوعة.

وأوضح: «وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، واستشفاء الملفات الطبية للمرضى، وتدريب فريق الاستجابة السريع RRT، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، ومهارات الاتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات».

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمتدربين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.