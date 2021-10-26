«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار على البلاد.. تبدأ اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، ولطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، بداية من اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

خريطة سقوط الأمطار على البلاد

كما كشفت الأرصاد في البيان الصادر عن خبرائها، اليوم، عن مناطق سقوط الأمطار على البلاد، إذ تشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية مثل «الإسكندرية ومطروح ورفح وبورسعيد» على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

أما يوم غد الأربعاء، يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة أيضًا يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

رياح خفيفة على معظم أنحاء البلاد

ويقول الخبراء، إنّ هناك فرصة لتكوّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، أما بالنسبة للرياح فهي خفيفة على معظم الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، قال إنّ هناك حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد بدءًا من الأسبوع المقبل، تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية مثل «الإسكندرية ومطروح ورفح وبورسعيد»، ومناطق من الوجه البحري.

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة متابعة النشرات والتحذيرات الجوية التي تُصدرها الهيئة بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف، ناصحًا بتغيير نوعية الملابس الخفيفة، وتجنب ارتداء ملابس «نص كم» خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وارتداء ملابس ثقيلة نوعًا ما وخاصة للأطفال، وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في أوقات تكوّن الشبورة.