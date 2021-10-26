الأرصاد: طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وأمطار على بعض المناطق (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي لها على «فيس بوك»، حيث يسود البلاد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وجود فرصة لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لوجود فرصة لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء، أما بالنسبة للرياح فهي خفيفة على معظم الأنحاء نشطة على جنوب سيناء على فترات متقطعة، موضحة أنه بالنسبة للأمطار لا زالت توجد فرصة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية في مصر، والتي متوقع كالآتي:

القاهرة 27 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 19

بلطيم 26 20

مطروح 24 18

السلوم 26 16

سيوة 28 15

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 19

رأس سدر 28 18

نخل 24 12

نويبع 28 21

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 27 19

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 28 21

الفيوم 28 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

إدفو 34 19

أبو سمبل 33 19

الوادي الجديد 32 19

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20.