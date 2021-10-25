الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية أكتوبر: سقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة، وخريطة الظواهر الجوية، ومناطق سقوط الأمطار وموعدها، على كل أنحاء الجمهورية على مدار أسبوع، خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة على البلاد حتى نهاية أكتوبر

وأوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيفًا في الساعات الأولى من الليل، مائلًا للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وتشير التنبؤات إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، خلال أيم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل

انتشار الشبورة المائية في الصباح

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 27 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 19

بلطيم 26 20

مطروح 24 18

السلوم 26 16

سيوة 28 15

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 19

رأس سدر 28 18

نخل 24 12

نويبع 28 21

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 27 19

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 28 21

الفيوم 28 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

إدفو 34 19

أبو سمبل 33 19

الوادي الجديد 32 19

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20.