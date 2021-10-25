تعرف على مصير القضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يعني انتهاء الأسباب الموجبة لفرض الطوارئ، موضحا أن نظام الطوارئ استثنائي يتواجد في عديد من دساتير العالم مثل الفرنسي والأمريكي والبريطاني، ويقصد به وقاية النظام العام في الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إعلان حالة الطوارئ يترتب عليه وجود قانون يسمى قانون حالة الطوارئ، وهو موجود لكنه لا يطبق إلا إذا أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.

إلغاء حالة الطوارئ

وتطرق الدكتور صلاح فوزي إلى موقف القضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ على خلفية قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر، موضحا أنها تأخذ إجراءاتها الطبيعية لأنها أحيلت قبل قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، بينما يختلف الأمر بالنسبة للقضايا التي لم يتم إحالتها حتى الآن لمحاكم أمن الدولة طوارئ.

وأشار أستاذ القانون الدستوري تعقيبا على قرار عدم مد حالة الطوارئ إلى أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58، أدخل عليه العديد من التعديلات بناء على حالة الطوارئ المعلنة؛ فيمكن للسلطة الإدارية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون ومن بينها فرض عدد من القيود مثل سحب ترخيص الأسلحة وتعطيل الدراسة لأسباب صحية وحالة الطوارئ الصحية وهكذا.

قانون الطوارئ

وواصل: «لكن يترتب على وجود حالة الطوارئ أن من يخالف التدابير يتم توقيع عقوبات من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ؛ وهي إما محاكم ابتدائية أو استئنافية إلا أن ما يصدر من تلك المحاكم ليس له طرق طعن إلا التصديق على الأحكام من السلطة المختصة التي تملك إما التخفيف أو وقف التنفيذ أو إلغاء العقوبة، أما الجرائم التي لم تحال فتحال للمحاكم العادية».

السيسي يلغي مد حالة الطوارئ

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع السيسي: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».