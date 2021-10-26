التحقيق مع مدير مدرسة برأس غارب في واقعة تكدس الطلاب أمام البوابة

قرر هشام عواد مدير إدارة رأس غارب التعليمية، إحالة مديرة مدرسة رأس غارب الإبتدائية للتحقيق ونقلها إلى ديوان الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، كما قرر إسناد مهام المديرة لوكيلة المدرسة، بعد تكدس الطلاب على باب المدرسة أثناء الخروج وقفز أحدهم من أعلى باب المدرسة.

تكدس الطلاب

كانت رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا صورا لطلاب مدرسة رأس غارب الإبتدائية، يقفزون من أعلى البوابة الرئيسة للمدرسة هربًا من التكدس أثناء الخروج، نتيجة تأخر إدارة المدرسة في فتح الباب عقب انتهاء اليوم الدراسي وانصراف الطلاب.

إحالة مديرة مدرسة رأس غارب الإبتدائية للتحقيق

وكشف هشام عواد مدير الإدارة التعليمية لرأس غارب في تصريحات لـ«الوطن»، إحالة مديرة مدرسة رأس غارب الإبتدائية للتحقيق ونقلها إلى ديوان الإدارة التعليمية في واقعة تكدس الطلبة علي باب المدرسة، وإسناد مهامها لوكيلة المدرسة لحين إنتهاء التحقيق ومحاسبة المتسبب في الإهمال الذى شهدته المدرسة .

وأشار «مكرم عدلي»، وكيل إدارة رأس غارب التعليمية فى تصريحات صحفية، أنه تبين من شكوى أولياء الأمور أن إدارة المدرسة فتحت بوابة صغيرة أثناء انصراف الطلاب، ما تسبب فى تكدس الطلاب على البوابات والقفز من أعلى البوابة ما يهدد حياتهم بالخطر، مؤكدا أنه على الفور تم اتخاذ قرار بإحالة مديرة المدرسة للشئون القانونية، ونقلها للعمل بديوان الإدارة لحين انتهاء التحقيقات.

وفي سياق آخر ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن فتح باب التقديم للتدريس بنظام الحصة بالمدارس الرسمية للغات، بعدة ضوابط للتقديم يأتي فى مقدمتها أن يكون المتقدم تابع للإدارة التعليمية ومقيم بنطاقها.