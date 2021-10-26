القليوبية تنفذ تجارب محاكاة لتصريف الأمطار بالمدن والأنفاق قبل للشتاء

دشنت محافظة القليوبية أكبر مناورة محاكاة، وتجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مياه الأمطار، ومجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء وذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

خريطة تجارب محاكاة الأمطار بالقليوبية

وشهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تجارب محاكاة الأمطار باستخدام 250 معدة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي في عدد من الأنفاق من بينها «نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ونفق مشتهر بمركز طوخ ونفق مزلقان ذكي بمدينة قها»، كما تم محاكاة التجربة بالطريق الزراعي أمام قرية كفر أبو جمعة ونفق الطريق الدائري.

وقال المحافظ إن تطبيق المحاكاة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار، مؤكدا الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

تدابير القليوبية لمواجهة الأمطار والطقس السيئ

يذكر أن محافظ القليوبية، وجه برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وإدارات الازمات وغرف العمليات بالمراكز لمواجهة الطقس والأمطار خلال الشتاء مشددا على الالتزام باتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي للطوارئ.