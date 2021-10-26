البديل الأمثل لشهادات الاستثمار.. العائد أعلى والربح مضمون

في كثير من الأحيان، يرغب العديد من المواطنين في استثمار أموالهم والبحث عن أفضل الطرق التي تمكنهم من المحافظة على قيمة الأموال دون التعرض لفقدان قيمتها، والحصول منها على عائد أيضا يصرف شهريا أو سنويا، وبعد أن كانت شهادات الاستثمار والادخار هي الحل الأمثل للاستثمار، أصبح المواطنون يبحثون عن بدائل لها بعد تخفيض قيمة الفائدة على الشهادات ليصبح أعلى سعر فائدة 11.5 من قيمة الشهادة بعد أن كان 15 جنيها.

اتجه الكثير من الراغبين في استثمار أموالهم مؤخرا، إلى البديل الأمثل لشهادات الاسثمار والادخار، والتي تتمثل في أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري أسبوعيا، إذ إنّ سعر العائد المقدم على أذون الخزانة يكون أعلى من سعر عائد شهادات الاستثمار والادخار، والذي يصل إلى 14.5%، ويطرح البنك المركزي أذون وسندات الخزانة بدلا من وزارة المالية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار 24 ساعة، مميزات شراء أذون وسندات الخزانة كبديل لشهادات الاسثمار والادخار، والشروط المطلوبة وخطوات شرائها، وذلك وفق الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:

ما هي مميزات أذون وسندات الخزانة من البنك المركزي كبديل لشهادات الاستثمار والادخار؟

تتميز أذون الخزانة والتي تُطرح مرتين في الأسبوع «الأحد والخميس»، وسندات الخزانة التي تُطرح مرة واحدة في الأسبوع وهو يوم الإثنين، بعدد من المميزات المختلفة، وهي:

- تصل أسعار الفائدة على سندات الخزانة لقيمة أعلى من فائدة شهادات الاسثمار والتي تصل إلى 14.5%.

- تتميز سندات الخزانة بأنها ودائع طويلة الأجل، تبدأ من عام وتصل حتى 15 عاما.

- تتميز أذون الخزانة بأنّها ودائع قصيرة الأجل، إذ تصل مدتها إلى 3 أشهر.

- تمكن أذون الخزانة العملاء من الحصول على الفائدة المتفق عليها مقدما، ثم في نهاية مدة الوديعة يحصل العميل على القيمة التي اشترى منها.

- يسمح البنك المركزي المصري للأفراد والشركات من المصريين والأجانب بشراء أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك.

- حدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة بقيمة لا تقل عن 25 ألف جنيه.

- حدد البنك أيضا الحد الأدنى لشراء سندات الخزانة ليصبح بقيمة 1000 جنيه.

- يتيح البنك المركزي للعملاء الحصول على قروض بضمان أذون وسندات الخزانة.

- يتيح البنك المركزي للعملاء كسر أذون وسندات الخزانة التي اشتروها في أي وقت يرغبون به، دون تحديد فترة زمنية لذلك.

كيف يمكن شراء أذون وسندات الخزانة من البنك المركزي باعتبارها البديل الأمثل لشهادات الاسثمار والادخار؟

- إذا كان العميل يرغب في شراء أذون الخزانة، يتجه لفرع البنك التابع له قبل الساعة 10 صباحا، يومي الأحد والخميس المخصصين لبيع أذون الخزانة.

- إذا كان العميل يرغب في شراء سندات الخزانة، يتجه لفرع البنك التابع له قبل الساعة 10 صباحا، يوم الإثنين من كل أسبوع، والمخصص لشراء سندات الخزانة.