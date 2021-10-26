بعد طرحه أمس على اليوتيوب.. «جو البنات» لـ محمد رمضان يقترب من 800 ألف مشاهدة

قام الفنان محمد رمضان بطرح كليب أغنيته «جو البنات»، بالمشاركة مع الفنان ريدوان، والنجم نعمان بلعياشي، أمس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كليب «جو البنات» يقترب من 800 ألف مشاهدة

استطاع كليب «جو البنات»، تحقيق ما يقرب من 800 ألف مشاهدة، في مدة عرضه، والتي لا تتجاوز 24 ساعة حتى الآن، وظهر بهذا الفيديو كلاً من: محمد رمضان، وريدوان، ونعمان بلعياشي، وهم يتشاركون بعضهم الغناء، والاستعراضات، كما يُعد هذا العمل من إخراج حسام الحسيني.

أغنية «جو البنات» تُطرح لأول مرة على أحد المنصات السمعية

ويذكر أنه جرى عرض أغنية «جو البنات»، عبر أحد المنصات السمعية قبل طرح الفيديو كليب الخاص بها، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما استطاعت أن تتصدر محركات البحث على جوجل.

أغنية «جو البنات» هي الرسمية لمهرجان الجونة

وكانت أغنية «جو البنات»، هي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الخامسة، حيث قام الفنان محمد رمضان، بغنائها بالاشتراك مع الفنان ريدوان، والنجم المغربي نعمان بلعياشي.

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

وتُعد آخر أعمال الفنان محمد رمضان، الغنائية قبل أغنية «جو البنات»، هي «على الله»، التي طرحها رمضان لـ جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في شهر سبتمبر الماضي.

واستطاعت أغنية «على الله»، أن تحقق نجاحاً كبيراً منذ بداية طرحها، كما حققت ما يقرب من 27 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتصدرت أيضاً محركات البحث على جوجل.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

وعن آخر أعماله الدرامية، فقدم الفنان محمد رمضان، مسلسل «موسى»، الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي، والذي يعد من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وتشارك في تقديمه العديد من النجوم مثل: سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، وغيرهم من الفنانين.