كوريا الشمالية تعلن صفر إصابات بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية خالية من إصابات كورونا، وصرحت وزارة الصحة الكورية بأنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد على حوالي 42 ألف شخص، لكنها لم تجد أي إصابات إيجابية بالفيروس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كوريا الشمالية خالية من إصابات كورونا

وأشارت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، إلى أن ما يقرب من 678 مواطنا من سكان كوريا شماليا خضعوا لاختبار فيروس كورونا في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر، ولكن أظهرت النتائج سلبية عيناتهم.

وأضاف التقرير، أن العدد الإجمالي للكوريين الشماليين الذين خضعوا للاختبار الأخير وصل لـ42 ألف و 773 شخصا، و من بينهم 113 شخصا أصيب بمرض شبيه بالإنفلونزا أو الالتهابات التنفسية الحادة، وأصيب آخرين كانوا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الإجراءات الصارمة التي اتخذتها كوريا الشمالية لمحاربة كورونا

وزعمت كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد اتخاذ مجموعة من إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى الضوابط الاحترازية التي اتخذتها البلاد.

وفي سياق متصل، أغلقت كوريا الشمالية طريقا ملاحيا رئيسيا يربط «داليان» بميناء «نامبو» الغربي في يوليو الماضي، حيث قامت برفع حالة الطوارئ لمكافحة الوباء إلى أعلى مستوى، بالإضافة إلى أنها رفضت تلقي المساعدات الخارجية في حملتها لمكافحة الوباء خشية أن تنقل أي شحنة خارجية الفيروس إلى أراضيها.

إعدام مسؤول بسبب كورونا

وقامت السلطات الكورية، في أبريل الماضي بإعدام رئيس الحزب الشيوعي في مقاطعة أويجو، وذلك لمخالفته إرشادات الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي أقرّها الزعيم كيم جونغ أون، وفق شبكة قناة «سكاي نيوز العربية»

وأعلنت السلطات الكورية، في نوفمبر الماضي، عن عمليات إغلاق شبه كاملة بالبلاد، بالإضافة الى إنشاء مرافق صحية للحجر، لاستضافة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.