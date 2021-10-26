مركز روسي ينشر صورا لسلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»

نشر مركز أبحاث «فيكتور» الروسي صورًا لسلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، حددت في أكتوبر من اعلام الماضي 2020، سلالة «دلتا» الهندية التي تحمل اسم «B.1.617»، واشارت المنظمة، إلى أنها تتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان.

وقال المركز الروسي، في بيان، إن سلالة «دلتا» المتحورة نمت صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الإفريقي، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام روسية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن «دلتا» شديد العدوى، بحوالي ضعف قدرة المتحورات السابقة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 354355 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية في البلاد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 354355 حالة.

كما سجلت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، 15 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2788 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

إجراءات صينية في بكين لـ الحد من انتشار «كورونا» في المدينة

وفي الصين، كشفت العاصمة «بكين» عن إجراءات جديدة للحد من انتشار «كورونا» بعد ظهور إصابات محلية جديدة في الأيام الأخيرة.

وكانت بكين، أبلغت عن حالتين مؤكدتين محليتي العدوى وحالة واحدة بدون أعراض بين الساعة 4 مساء أمس الاول الأحد والساعة 3 مساء أمس الاثنين، وقالت نائبة مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض، «بانج شينج هوه»، في وقت سابق، إن شخصا رابعا ثبتت إصابته بشكل أولي بـ الفيروس وجميع الحالات الـ4 في حي تشانجبينج.

سلطات بكين تحث السكان على عدم مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا

وحثت السلطات في بكين، السكان على عدم مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا، وقيدت دخول أولئك الموجودين في المناطق التي بها إصابات جديدة إلى العاصمة الصينية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين، «شيوي خه جيان»، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه يجب فحص الرموز الصحية لجميع المسافرين إلى بكين في المطار أو محطة السكك الحديدية أو محطة الحافلات عند وصولهم.

وأضاف جيان، انه يجب منع أولئك الذين ليس لديهم رمز صحي أخضر من ركوب الطائرات والقطارات والحافلات.

وكانت السلطات الصينية، أوقفت رحلات الأفواج السياحية عبر المقاطعات، كما تم السماح للمتنزهات والمسارح والمتاحف المحلية بالعمل بسعة 75%، فيما أُغلقت المرافق الترفيهية بالمجمعات السكنية مثل غرف الشطرنج ولعب الورق بشكل مؤقت.

حصيلة وفيات البرازيل تصل إلى 605804 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين تسجيل 5797 إصابة بـ«كورونا» و160 حالة وفاة، خلال السعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 21735560 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ وفيات الفيروس إلى 605804 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.