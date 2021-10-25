مؤشرات البورصة المصرية تتراجع بختام تعاملات اليوم الإثنين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، 25 أكتوبر 2021، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة وضغوط بيعية من العرب والأجانب؛ ليتراجع رأس المال السوقي إلى نحو 742 مليار جنيه.

وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي تهبط فيها مؤشرات البورصة المصرية خلال آخر 7 جلسات.

وتحرص «الوطن» على متابعة أخبار البورصة المصرية يوماً بيوم، وتنقل لقرائها والمهتمين بسوق المال آخر التطورات، كالآتي:

أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات

أغلق المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX 30، عند مستوى 11,178 نقطة بهبوط 0.07%، فيما أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاملاته عند مستوى 2,345.9 بنسبة تراجع 3.6%، فيما أغلق مؤشر EGX 100 عند مستوى 3,323.6 بنسبة انخفاض 2.8%، وأنهى مؤشر إيجي إكس 50 تداولاته قرب 2,125 نقطة بنسبة 3.1%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية بختام جلسة اليوم، 1,718 مليار جنيه عبر بيع وشراء نحو 579 مليون سهم بواقع تنفيذ 52,6 ألف عملية لـ 203 شركات؛ لترتفع أسهم 29 شركة مقابل انخفاض 117 سهما؛ فيما لم يتغير اتجاه أسهم 57 شركة.

وسيطر المصريون على 76.89% من إجمالي المعاملات السوقية، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 17.77% و5.34%.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 67.8% مقابل 32.19% للأفراد.

وسجل المصريون صافي شراء 155 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 5 و160 مليون جنيه على التوالي.

أداء مؤشرات قطاعات البورصة بنهاية الجلسة

لم تسجل سوى 4 قطاعات بـ البورصة المصرية صعوداً مقابل تراجع 13 قطاعا، وجاء ترتيب قطاع «الخدمات التعليمية» الأكثر صعوداً بنسبة 1.52% يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة ارتفاع 1.17%، وقطاع البنوك الذي سجل صعوداً 0.36%.

وكانت المقاولات والسياحة والاتصالات، الأكثر تراجعاً بنسب هبوط 5.73% و4.82% و3.76% على التوالي.