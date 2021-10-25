توقعات بصعود «البورصة» بعد إيقاف «الطوارئ» مع بداية تعاملات الغد

أشاد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تمديد قانون الطوارئ في جميع أنحاء البلاد من جديد.

قوانين الطوارئ تنعكس على الأوضاع الاقتصادية في الدول

وقال «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرارات الطوارئ في الدول، تشير إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي، ومن ثم الاقتصادي، مؤكدا على أن البورصات دائما وأبدا، حساسة بمثل هذه النوعية من القرارات السياسية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن فرض قوانين الطوارئ أو منعها، تحمل طابعا سياسيا، إلى أنها تعكس الوضع الاقتصادي لتلك الدول.

مردود إيجابي على البورصة غدا

وأوضح «ماهر»، أن البورصة المصرية من البورصات الهامة في منطقة الشرق الأوسط، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكثر من 40 عاما، خبر مهم جدا للبورصة المصرية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن المردود على جلسة تداول الغد، ستكون إيجابية جدا.

وقف «الطوارئ» بعد طرح إيفاينانس

وتابع أن أهمية إلغاء فرض حالة الطوارئ اليوم، عقب طرح شركة حكومية في بورصة الأوراق المالية، وهي «إيفاينانس»، ومع توجه الدولة لمزيد من الطروحات الحكومية، يبشر بخير كثير للبورصة في المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدار قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».