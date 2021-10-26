معرض ملابس للأولى بالرعاية بقرية «تندة» في المنيا

تنظم جمعية الأورمان، معرض ملابس للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، غدا الأربعاء، بقرية «تنده»، التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الجمعية، أن المعرض يهدف إلى استمرار الأورمان فى دعم شرائح غيرالقادرين بقرى ومدن محافظة المنيا.

وأشار مدير الجمعية في بيان صحفي، اليوم، إلى قيام فرق عمل الأورمان برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناطق الفقيرة.

ولفت إلى تنظيم معارض الملابس والأحذية استكمالا لجهودها لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الفقيرة في محافظة المنيا، وتشمل توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

وسلم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، مساعدات بالقرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع حلول فصل الشتاء، ضمن خطة المجلس لتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذاً لخطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحرصا على تحقيق الأهداف المطلوبة للوصول لكافة الفئات المستهدفة.

توجيهات بتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية بنطاق القرى الأكثر احتياجا، للتأكد من وصول الدعم للمستحقين وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة منال أبوسمره مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، استمرار جهود المجلس في تنظيم قوافل المساعدات والتي تشمل تقديم السلع والمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن أعمال المجلس القومي للمرأة، تشمل العديد من الجوانب التي تهدف لتقديم الدعم للسيدات بالقرى الأكثر احتياجا.