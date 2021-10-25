أخبار المنيا اليوم: رصف طرق وتنظيم أسرة ومساعدات فصل الشتاء

وزع المجلس القومي للمرأة مساعدات عينية للمستحقين من الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، ودفعت مديرية الصحة بقوافل طبية ضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للحد من الزيادة السكانية التي تلتهم خطط التنمية، وتم عقد اجتماع لمناقشة أعمال الرصف في بعض القرى، والعمل على إزالة أي عوائق تواجه عملية التنفيذ، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

اجتماع موسع برئاسة المحافظ لمناقشة معوقات أعمال الرصف

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقد اجتماعاً موسعاً بالديوان العام، للوقوف على أهم معوقات أعمال الرصف بطريق «الصفصافة»، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، بسرعة رصف الطريق وعودته للعمل بالشكل المطلوب، باعتباره أهم الطرق الحيوية التي تربط قري مركز سمالوط، حيث أكد المحافظ أن هدف الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية التي تقوم عليها حياتهم، وشدد علي تذليل كافة العقبات التي تقف أمام عجلة التنمية.

وسلم المجلس القومي للمرأة بإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة فرع المنيا مساعدات عينية وإنسانية بالقري الأكثر احتياجا تزامنا مع حلول فصل الشتاء ضمن خطة لتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأولي بالرعاية تنفيذا لخطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحرصا علي الوصول لكافة الفئات المستهدفة، وأكدت مقررة الفرع استمرار الجهود لتنظيم قوافل المساعدات التي تشمل مواد وسلعا غذائية إضافة لعقد ندوات لرفع مستوي الوعي الثقافي الفكري بالقري.

ونفذت مديرية الصحة قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقري مركزي أبوقرقاص ومغاغة ضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقري الأكثر احتياجا ولكافة فئات المواطنين في أماكنهم وذلك للحد من مخاطر الزيادة السكانية التي تعوق مسار التنمية بكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة لتنظيم ندوات تثقيف صحي لنشر الوعي بأهمية الحد من الزيادة السكانية وكيفية التعامل بأساليب التربية الإيجابية.