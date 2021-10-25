محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف طريق الصفصافة بمركز سمالوط

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعاً، اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، للوقوف على أهم معوقات أعمال الرصف بطريق «الصفصافة»، استجابة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بمركز سمالوط.

حضر الاجتماع المهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عصام حلمي، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسين السيد، مدير هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، وممثلي شركتي الاتصالات، والغاز.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تذليل كافة العقبات أمام إنهاء أعمال رصف طريق الصفصافة

وشدد المحافظ على ضرورة دفع العمل ودراسة الحلول البديلة وتذليل كافة العقبات أمام إنهاء أعمال رصف طريق الصفصافة، بالتنسيق مع كافة الجهات، حيث وجه المحافظ، بسرعة تشكيل لجنة من الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة بالتنسيق مع جامعة المنيا، لمعاينة الطريق ولإجراء الفحوصات والدراسات الشاملة، وإبداء الملاحظات، لرفعها للجهات المعنية، تمهيداً للبدء في إنهاء أعمال الرصف بالطريق التي يصل طولها الى حوالي 1200 متر.

وشهد قطاع الطرق طفرة غير مسبوقة خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمنيا وكان من أهما إنشاء محور سمالوط كأطول طريق حر يربط بين شرق وغرب المحافظة.