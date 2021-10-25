«حياة كريمة» تزين قرى المنيا بمدارس ومراكز شباب ومجمعات خدمية

توجه فريق من مبادرة «حياة كريمة» إلى مدينة العدوة بمحافظة المنيا، للوقوف على آخر ما وصلت إليه اعمال المبادرة من إصلاح ورفع كفاءات مختلف المنشآت، والأعمال القائمة، التي تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي إطار متابعة مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، فقد تم المرور على مشروعات مجلس قروي عطف حيدر، التابع لمركز العدوة بمحافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود إبراهيم، وتضمنت الجولة أيضا الاستماع لشكاوى وملاحظات بعض المواطنين.

وشملت قائمة الخدمات التي قدمتها «حياة كريمة» في القرية الآتي:

تطوير الصرف الصحي ومياه الشرب

ـ تطوير محطة معالجة صرف صحي زاوية برمشا على مساحة تتعدى الـ11 فدانا.

ـ تطوير محطة معالجة صرف صحي بعطف حيدر (شبكات انحدار+ محطة رفع +خط طرد).

ـ مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعطف حيدر بأقطار مختلفة بطول 3 كم.

إنشاء مجمعات خدمية

ـ إنشاء مجمع الخدمات بعطف حيدر «إنشاء جديد».

ـ إنشاء المجمع الزراعي بعطف حيدر «إنشاء جديد» نموذج 2.

جهود «حياة كريمة» في قطاع الصحة

ـ تطوير شامل للمبنى المقام حاليا للوحدة الصحية بعطف حيدر، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم اختيار وتحديد موقع بديل لمركز طب الأسرة الجديد طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ـ رفع كفاءة وحدة طب أسرة بني وركان.

ـ إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الابتدائية بسعة 12 فصلا.

إنشاء مراكز شباب

ـ مركز شباب بني وركان «إنشاء جديد».

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة العدوة اللواء محمد محمود عزت، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، ومريم ملاك، منسق مدينة العدوة، وأسماء عبد القادر، منسق مساعد عن المنيا، والنواب ورئيس مجلس قروي عطف حيدر، ووكلاء الوزارات وعضو مجلس النواب سعودي، والمهندسين المختصين بالمشروعات من جهاز التعمير، وشركة كير، ودار الهندسة.