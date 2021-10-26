الأرصاد: طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد.

طقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل، مائل للبرودة في أخره، ونشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن محافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن محافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18.

سيوة العظمى 28 والصغرى 15.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 17.

السويس العظمى 28 والصغرى 18.

العريش العظمى 26 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 10.

طابا العظمى 26 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 22.

الغردقة العظمى 30 والصغرى 21.

الفيوم العظمى 28 والصغرى 18.

بني سويف العظمى 29 والصغرى 17.

المنيا العظمى 30 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 30 والصغرى 15.

سوهاج العظمى 31 والصغرى 17.

قنا العظمى 32 والصغرى 18.