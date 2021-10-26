تعرف على الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية في القاهرة «أحمد دّلال»

الدكتور أحمد دّلال، الاسم الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي منذ تعينه، أمس، وتنصيبه الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية، وسط احتفالية ضخمة شهدها العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الجامعات الخاصة ومجلس أوصياء الجامعة البريطانية.

«دّلال» أول رئيس للجامعة الأمريكية من أصول عربية

وبدأ البعض يتساءل عن الدكتور أحمد دّلال الذي استطاع الوصول ليشغل منصب الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية في القاهرة، ليكون الأمريكي الوحيد من أصول عربية الذي يتولى رئاسة الجامعة منذ تدشينها، وخلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز المعلومات حول الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية في القاهرة.

7 معلومات عن الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية في القاهرة

1- ولد الدكتور أحمد دّلال في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1957، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

2- عمل دّلال في بداية حياته المهنية في صناعة الطيران قبل حصوله على الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة كولومبيا.

3- يعد دلّال قائداً أكاديمياً بارعاً وباحثاً متميزاً يتمتع بخبرة في مجال التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي.

4- شغل دلّال منصب عميد جامعة جورج تاون في قطر، ومنصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2009 إلى 2015.

5- يُعد دلّال عالماً أمريكياً بارزاً قام بالتدريس في عدد كبير من الجامعات في عدة دول عربية وأجنبية مثل الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة ستانفورد وجامعة ييل وكلية سميث وجامعة جورج تاون حيث شغل منصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية.

6- نشر دلّال مؤلفات وألقى محاضرات عديدة حول التعلم في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث، وتطور العلوم الإسلامية التقليدية والتطبيقية، والفكر الإسلامي في العصور الوسطى، ونشوء وتطور الصحوة الإسلامية والحركات الثقافية في مطلع العصر الحديث، والشريعة الإسلامية، وأسباب وعواقب هجمات 11سبتمبر 2001.

7- أنتج دلّال العديد من المؤلفات وعشرات المقالات وفصول الكتب والإصدارات، بالإضافة إلى العديد من الكتب منها كتاب رد إسلامي على علم الفلك اليوناني: كتاب تعديل هيئة الأفلاك لصدر الشريعة 1995، وكتاب الإسلام والعلم وتحديات التاريخ 2012، والعقيدة السياسية لتنظيم داعش: الأنبياء والمخلصون ومحو المنطقة الرمادية 2017، ومؤخرًا صدر له كتاب بعنوان الإسلام بدون أوروبا – تقاليد الإصلاح في الفكر الإسلامي في القرن الثامن عشر 2018.