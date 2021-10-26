ما هي الأمراض التي تزيد نسب الإصابة بها في فصل الشتاء؟.. طبيب يوضح

تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما ترتفع فرص الإصابة بالفيروسات الأخرى، ,يجب أن يحرص الأفراد على تجنب الإصابة بها، كي لا يتطور الأمر للإصابة بالفيروسات الخطيرة نتيجة ضعف المناعة، مثل فيروس كورونا المستجد.

وعندما يقترب الشتاء، يبدأ العديد من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، البحث عن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات الموسمية، وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» لمتابعيها من خدمات يومية، نرصد الأمراض التي تزداد نسب الإصابة بها في فصل الشتاء وتتشابه أعراضها مع فيروس كورونا كثيرا، وكيفية تجنب الإصابة بها، وكيفية التعامل معها، وفق حديث الدكتور مجدي بدران مع «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

ما هي الأمراض التي تزيد نسبة الإصابة بها في فصل الشتاء؟

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ هناك عدد من الفيروسات تزيد نسبة الإصابة بها في فصل الشتاء، وتتسبب في الإصابة بعدد من الأمراض، ومع انخفاض درجات الحرارة خاص في بداية العام الدراسي الجديد، حيث يختلط الكثير من الطلبة ببعضهم البعض، ما يجعل نسبة الإصابة بالفيروسات تزيد بشكل كبير، وعن الأمراض التي تزداد في فصل الشتاء تتمثل في الآتي:

1- الإنفلونزا

وأوضح الدكتور مجدي بدران لـ«الوطن»، أنّ هناك 200 نوع من الفيروسات تتسبب في نزلات البرد، كما تنتقل فيروسات البرد عن طريق التلامس اليدوي أو السعال أو العطس، إذ ينتشر الرذاذ في الهواء بسرعة 300 متر في الساعة ولنحو 3 أمتار.

وتابع أنّ هناك بعض فيروسات البرد موسِمية، حيثُ تنتشر بشكلٍ أكبر في الطقس البارد أو الرطب، والرطوبة المنخفضة قد تؤدي إلى زيادة معدلات الانتقال الفيروسي بسبب الهواء الجاف، الذي يسمح بانتشار الرذاذ الفيروسي، ويساعد على بقائه لفترات طويلة في الهواء، وقد تحدث موسمية الانتشار نتيجة لعوامل اجتماعية عدة، مثل قضاء الأشخاص فترات طويلة في الداخل قرب آخرين مصابين، خاصة لدى الأطفال.

2- أمراض الحساسية والربو

أشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنّ مرضى حساسية الصدر أكثر فئة من ذوي الأمراض المزمنة معاناة مع الإنفلونزا، ورغم أنّ المصابين بالربو ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، إلا أنّ عدوى الإنفلونزا أكثر خطورة على المصابين بالربو، حتى لو كان خفيفا.

ولفت إلى أنّ الذين يعانون من الربو لديهم تورم وحساسية الشعب الهوائية، والإنفلونزا قد تتسبب في المزيد من التهاب في الشعب الهوائية والرئتين، كما أنّ عدوى الإنفلونزا في الرئتين تتسبب كثيرا في أزمات الربو وتفاقم أعراضه.

3- الالتهاب الرئوي

وتزداد نسب الإصابة بالالتهاب الرئوي في فصل الشتاء، نتيجة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة المتعلقة بالإنفلونزا الموسمية التي قد تؤدي إلى الوفاة، وعلى مرضى الحساسية والربو المزمن تجنب الإصابة بنزلات البرد، نظرا لكونها تزيد فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد، والذي قد يحتاج للحجز في المستشفى.

كيف تتجنب الإصابة بنزلات الإنفلونزا التي قد تتطور لـ«حساسية مزمنة»؟

- غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون.

- تجفيف اليدين بعد غسلها فالأيدي المبللة تنقل الميكروبات بشكل كبير عكس الأيدي الجافة.

- عدم تناول مضادات حيوية دون استشارة طبيب لأنها تضعف المناعة وتزيد مدة المرض عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا كما أنّها مخصصة للقضاء على البكتيريا.