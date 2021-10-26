اليابان تعلن أنّها ستصبح ثالث أكبر مزود للقاحات كورونا في العالم

أعلن«توشيميتسو موتيجي»، وزير الخارجية الياباني، أن بلاده ستصبح ثالث أكبر مزود في العالم للقاحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى أنّه من المقرر أن يبلغ عدد تبرعات اليابان من اللقاحات التي أرسلتها إلى 20 دولة ومنطقة إلى 30 مليون جرعة بعد تسليم شحنة إضافية إلى تايوان.

اليابان تقدم جرعات محلية الصنع إلى الدول الأخرى

وكانت تصريحات «موتيجي» قد جاءت ضمن مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، مضيفًا: «نأمل أن يساعد توفير اللقاحات من اليابان في منع انتشار مزيد من عدوى فيروس كورونا».

ويشار إلى أنّ اليابان قد بدأت في تقديم جرعات من لقاح استرازينيكا محلية الصنع إلى البلدان الأخرى، ومن المقرر تسليم 300 ألف جرعة إضافية إلى تايوان غدًا الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي التي أرسلته طوكيو من اللقاحات إلى تايبيه 4.2 مليون جرعة.

انخفاض حاد في أعداد حالات الإصابة بكورونا في اليابان

وكانت اليابان قد قدمت نحو 4 ملايين جرعة لقاح لكلاً من فيتنام وإندونيسيا، اللتان تربطهما علاقات وثيقة مع اليابان، وفي وقت سابق وتحديداً في يونيو الماضي تعهد رئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوجا بالتبرع بـ 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، وشهدت اليابان انخفاضًا حادًا في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يوميًا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التطعيم.

التبرع بجرعات من اللقاح لعدد من الدول

ويذكر أنّ عدد من الدول المتقدمة التي لديها إمدادات وفيرة، تقوم بتقديم جرعات إلى بلدان أخرى، وذلك في ظل صعوبة الوصول المتكافئ إلى لقاحات كوفيد-19 وتكثف الولايات المتحدة والصين دبلوماسية اللقاح هذه.

وفي سياق متصل ذكرت جامعة، جونز هوبكنز، الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 244 مليونا و59 ألفا وحالة إصابة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و954 ألفا و574 وفاة.​