الصين تسجل 29 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، 29 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي لـ البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في تقرير يومي، إن منطقة منغوليا الداخلية سجلت 16 حالة، ومقاطعة قانسو 6 حالات، و3 في كل من بكين ومنطقة نينجشيا، وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 14 إصابة وافدة، إذ تم الإبلاغ عن 4 حالات في مقاطعة قوانجدونج، وحالتين في كل من شنجهاي وخنان ومنطقة قوانجشي، وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعات فوجيان وشاندونج وسيتشوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت إلى إبلاغ بلدية شنجهاي عن حالة واحدة جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي، فيما لم تسجل أي وفيات متعلقة بـ «كورونا».

وبلغ إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني، نحو 96840 حالة، فيما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس في الهند إلى 34202202 حالة

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، نحو 12428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و356 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34202202 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 455068 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية في البلاد، 572 إصابة بـ«كورونا»، و6 حالات وفاة، وقال «المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس»، اليوم، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 1269806 حالات، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ «كورونا» إلى 28392 حالة.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 1121 إصابة بـ«كورونا» و150 أخرى، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3784448 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 286496 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».