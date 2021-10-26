وزيرة الهجرة تشهد فعالية استعراض نماذج المشروعات الصغيرة ببني سويف

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الوزارة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حضر الفعالية «عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والنائبة منى عبد الله، والنائبة مرفت ميشيل، والنائبة عبير جمال، والنائب محمد سيد جنيدي أعضاء مجلس النواب، والنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والمحاسب منتصر رشدي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والدكتورة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة»، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

عرض نماذج ناجحة للسيدات والشباب بالمبادرة

تضمنت الفعالية عرض بعض النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة «سيدات من القرى وبعض الشباب»، والتي قام أصحابها باستعراض تفاصيل مشروعاتهم منذ التفكير في المشروع وحصولهم على التمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وجدية التيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أصحاب المشروعات يستعرضون تجاربهم الناجحة

وأكد أصحاب المشروعات، أهمية دخولهم في العمل الحر، وكيف تغيرت حياتهم اجتماعيا واقتصاديا، وأصبحوا يشعرون بقيمتهم في وطنهم، وأنهم ساهموا بشكل كبير في توفير فرص عمل لهم ولغيرهم، وغيروا حياتهم للأفضل ودعموا اقتصاد وطنهم.

ومن جانبها أشادت الوزيرة بالنماذج التي تم عرضها، مؤكدة أن هؤلاء هم نماذج عملية وثمار واضحة لتوجه ودعم الدولة الحالي في هذا الشأن، وأن الوزارة في الوقت الحالي تفتح آفاقا جديدة لسبل التعاون مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية والمجتمع المدني محليا ودوليا، لدعم جهود الدولة في التشجيع على العمل الحر، ضمن جهود الوزارة في مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال التنمية الحقيقية وكذا توفير فرص عمل توفر متطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين

ومن جانبه أشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة ضمن خطتها التي بدأت بالفعل في تنفيذها تركز على النماذج الناجحة في مجالات العمل الحر أو القطاع الخاص، ليكون ذلك تحفيزا عمليا للشباب وكذا المرأة الريفية التي تمثل ركيزة للأسرة في المجتمع القروي، وذلك بالتوازي مع دعم كافة الجهود الهادفة لرفع قدرات ومهارات العمالة المصرية وخريجي المدارس الفنية والكليات التطبيقية وغيرها بهدف استعادة السمعة الطيبة للعمالة المصرية محليا ودوليا، وكذا الجهود التي تستهدف تشجيع الشباب على الاتجاه نحو ريادة الأعمال.

خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كما أوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي ، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، بجانب الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء فى القرية أو المدينة

أول مصنع بالمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب

ونوه المحافظ عن تشغيل أول مصنع بالمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، والذي يحتوى على 266 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه،ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية،مشيرا إلى أن المحافظة حظيت بهذا المجمع الذي يجسد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد