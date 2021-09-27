السيسي يقاطع رئيس الهيئة الهندسية بسبب بحيرة المنزلة: «بتضيع جهدنا»

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في أثناء حديثه عن إزالة الحشائش في بحيرة المنزلة من أجل تطويرها، قائلًا: «لأ يا إيهاب ما أنت كده بتضيع جهدنا لما تقول إزالة الحشائش».

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: «إحنا معانا هنا الإعلام وضيوف لينا، مكنش حشائش، اللي انتو شايفينه ده – يقصد الصور التي عرضها اللواء إيهاب الفار- هو جايب حتت شكلها كويس، ده كده كويس أوي».

مساحة بحيرة المنزلة مليون فدان.. من 200 سنة

وتابع «السيسي»: «بحيرة المنزلة كان مساحتها مليون فدان منذ 200 سنة وإحنا لحقنا الـ250 ألف فدان اللي فاضلين، ولما الدولة مخدتش بالها على مدى 200 سنة بقى المليون فدان ربع مليون فدان».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.

استصلاح 400 ألف فدان في سيناء

وتسهم المحطة في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته ثلاثيًا يوميًا إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.