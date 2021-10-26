نقلة نوعية لخدمة مواطني الأرياف.. مجمع الخدمات المتكاملة للأكثر احتياجا (فيديو)

تواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع عام 2019 لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مجمع الخدمات المتكاملة.. نقلة نوعية لخدمة مواطني الأرياف».

المبادرة سعت لتوفير كل ما يحتاجه الأهالي بقرى الجمهورية

سعت المبادرة إلى توفير كل ما يحتاجه الأهالي في قرى الجمهورية، ليس من منازل آمنة ووصلات مياه الشرب النظيفة فقط، بل سعت إلى أن تكون كل قرية أو وحدة محلية قائمة بذاتها من خلال توفير مكاتب حكومية لخدمة المواطنين بشكل سهل وميسر، بدلًا من الانتقال بين القرى والمراكز لاستخراج أوراقهم التي يحتاجونها وبذل الكثير من الجهد والوقت والمال.

مجمعات الخدمات الحكومية من أهم مشروعات التنمية المحلية

وتعد مجمعات الخدمات الحكومية أحد أهم مشروعات التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية، وتمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الإجرائية التي ستقدم لمواطني الريف المصري، حيث إن تلك المجمعات تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز.

افتتاح مجمعات حكومية بأكثر من 333 وحدة محلية

وعملت الدولة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي على رقمنة جميع الخدمات، وافتتاح مجمعات حكومية بأكثر من 333 وحدة محلية تضم جميع الخدمات التي تحتاجها القرى ومن بينها مكاتب التموين والبريد والشهر العقاري والسجل المدني.