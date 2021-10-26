رئيس «دفاع البرلمان»: إلغاء قانون الطوارئ عبور للجمهورية الجديدة

أشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ، واصفًا إياه بأنه قرار تاريخي وحكيم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أكتوبر المجيد، ويدل على ثقة الرئيس في مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة وأنهما قادران على القضاء على ما يمس هذا الوطن وسلامته.

قرار إلغاء «الطوارئ» يسعد الشعب المصري

وأضاف «العوضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار إلغاء الطوارئ يسعد الشعب المصري، ويُعد عبورا وانطلاقة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية نجحا في دحر الإرهاب، كما أن قرار إلغاء حالة الطوارئ كان غير متوقع في هذا التوقيت.

مجلس النواب مد حالة الطوارئ للمرة الأخيرة في يونيو الماضي

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا القرار يدل على الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في السنوات الـ 7 الماضية، موضحًا أن مجلس النواب مد حالة الطوارئ للمرة الأخيرة في يونيو الماضي، موضحًا أن ثمن حالة الاستقرار التي تعيشها مصر كان باهظا من دماء عدد من خيرة أبناء هذا الوطن الذي قدموا دماءهم لأجل مصر.

ما شهدته مصر في السنوات الماضية كان إعجازا وإنجازا

وأكد اللواء أحمد العوضي، أن ما شهدته مصر في السنوات الماضية كان إعجازا وإنجازا، وكان يأتي قرار من مجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ بعد انتهاء 3 أشهر أو إعلان الحالة بعد إعلان المد 3 مرات متتالية.