ضبط شخص بالقاهرة بتهمة التسبب في وفاة آخر إثر تعديه عليه بالضرب

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، بتضرره من شخص مقيم بدائرة القسم، تسبب في وفاة «شقيقه بالمعاش، مقيم بذات العنوان، في أثناء إسعافه بأحد المستشفيات، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب»؛ إثر تعديه عليه بالسب، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضا، وشعوره بحالة إعياء، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، واتخذت الإجراءات القانونية.