«شغلني» تنظم أول ملتقى توظيف مخصص للمرأة في مصر

أعلنت منصة شغلني، عن انطلاق ملتقى التوظيفي للمرأة يوم 13 نوفمبر في مبنى الجامعة الأمريكية بوسط البلد، ويتيح الملتقى العديد من فرص العمل المقدمة من كبرى الشركات العاملة بالسوق المحلي، في الوقت الذي تبلغ فيه مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل في مصر.

وقال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة «شغلني»، إن الملتقى يعتبر فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما سيساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

المرأة تساهم بنسبة 14.3% في سوق العمل

وأضاف خليفة، أن المرأة في مصر تمثل ما يقرب من نصف إجمالي تعداد السكان في مصر، حيث بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل من 15 عامًا فأكثر، مقابل 67,4% للرجال كما بلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات من 15 عامًا فأكثر 11,8% مقابل 63.4% للذكور، إضافة إلى أن نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم وصلت إلى 88,0% مقابل 65,0 % للذكور، وذلك طبقًا لآخر إحصائيات القوي العاملة العام الماضي.

وأشار خليفة، إلى أن ملتقيات شغلني تتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف في عملية التوظيف سواء من الشركات أو راغبي العمل، بدليل أعداد المشاركين المتزايدة في كل ملتقى.

وأكد خليفة، أن «شغلني» ستسعى بشكل أكبر لتوفير فرص عمل للمرأة خلال الفترة القادمة سواء من خلال ملتقيات التوظيف أو الموقع الإلكتروني.

مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف

وتدعم منصة «شغلني» مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعي دائما لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز.

ويأتي دعم منصة شغلني لمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف من خلال عدة مبادرات، حيث شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و«حلم» في إقامة «ملتقى عزم للتوظيف الدامج» لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضًا مع «مؤسسة مصر الخير» في برنامج «الغارمين» لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.