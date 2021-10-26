عملية قيصرية لمصابة كورونا بعد وفاة جنينها في عزل دمياط

شهد مستشفى دمياط العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، إجراء عملية جراحية لمصابة بفيروس كورونا توفي جنينها في أحشائها، وجرى التعامل بحرفية مع الحالة حتى استقرارها.

وقال الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفى دمياط العام، إن العملية أجريت بنجاح وشارك فيها الدكتور حسام شحم استشاري ورئيس قسم النساء، والدكتور السعيد حمودة استشاري النساء، والأطباء «محمد الفيومي، إخصائي النساء، والدكتور أحمد الأتربي طبيب مقيم».

عمليات الولادة القيصرية

و لم تكن تلك المرة الأولى التي يشهد فيها المستشفى إجراء عملية ولادة قيصرية حيث قام الأطباء «ياسر رمضان صالح مساعد إخصائي النساء والتوليد، ومحمد كامل قطارية مساعد إخصائي النساء والتوليد، ومحمد البسيونى طبيب مقيم نساء وتوليد»، بإجراء عملية قيصرية لسيدة حامل تعاني من إلتهاب رئوي متقدم ونقص في الأكسجين واشتباه فيروس كورونا المستجد وكانت فى حالة خطرة وتمت الولادة بنجاح .

ونجح مستشفى دمياط العام المخصص لعزل حالات كورونا في إجراء أكثر من جراحة ناجحة لسيدات مصابات بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابتهن حيث نجح الفريق الطبي في إجرء عمليات ولادة لأكثر من سيدة رغم صعوبة حالتهن .

وقال الدكتور أشرف العزب وكيل نقابة الأطباء ومسؤول ملف كورونا بمديرية الصحة في محافظة دمياط لـ«الوطن»، إن حالة السيدة مستقرة حاليا رافضا الإفصاح عن معلومات حول الرضيع المتوفي، مشيرا إلى التعامل مع حالات السيدات المصابة بكورونا داخل غرف الولادة وفق أعلى إجراءات الأمن والسلامة مع أخذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة ومكافحة العدوي تجنبا لنشر العدوى حيث يتم تعقيم و تطهير الأدوات الطبية المستخدمة قبل وبعد الجراحة مع التخلص الآمن من القفازات والأدوات التي لا تستخدم سوي لمرة واحدة.