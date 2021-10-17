عدد حالات كورونا في مصر.. الصحة تكشف تقارير رسمية عن الفيروس

كشفت وزارة الصحة والسكان عدد حالات كورونا في مصر، وفقًا لأخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة وصل إجمالي عدد حالات كورونا في مصر لـ317585 من ضمنهم 268210 حالة تم شفاؤها بعد تسجيل الوزارة أمس 874 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

عدد حالات كورونا في مصر

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها معظم حالات كورونا في مصر هي إصابات بسيطة ومتوسطة ولا تستدعى الذهاب إلى المستشفيات و80% منها عزل منزلي، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر وكل الأعراض تزول من تلقاء نفسها وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم أو تكسير في العضلات.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، دخول ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة، وطمأنت المواطنين بشأن توفير كافة الأدوية لعلاج مصابين كورونا داخل المستشفيات.