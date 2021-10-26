العثور على جثة طفل بالمنوفية.. والأهالي: يعمل على تروسيكل لمساعدة أسرته

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 16 عاما، على يد مجهول، أمام مخزن للخردة، وقيام المتهم بسرقة التروسيكل الذي كان يقوده المجني عليه، وأبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية عقب العثور على جثة الصبي وانتقلت القوات لمكان الحادث لاتخاذ اللازم.

العثور على جثة طفل

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، بالعثور على جثة صبي يبلغ من العمر 16 عاما، بجوار مخزن للخردة بالسادات، وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الطفل كان يسعى لكسب لقمة العيش لمساعدة أسرته

وشيع أهالي «طاليا»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الضحية وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي، الذين أكدوا أن الطفل كان يسعى لكسب لقمة العيش لمساعدة أسرته، وقررت النيابة عرض جثة الطفل على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن .